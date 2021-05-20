أخبار السعودية اليوم.. الحد الأقصى لساعات العمل الإضافة في العام 720 ساعة.. وقرار رسمي بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على منسوبي منشآت الغذاء والصحة العامة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أطلقت هيئة الصحة العامة، تنبيهات وتوصيات السفر الاسترشادية؛ حيث توضح مستويات الخطورة للوضع الوبائي العالمي بخصوص انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وإلى التفاصيل:

قرار رسمي بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على منسوبي منشآت الغذاء والصحة العامة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الخميس، قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي، وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «الوزير أ.ماجد الحقيل يصدر قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي».

رسميًّا.. الحد الأقصى لساعات العمل الإضافة في العام 720 ساعة

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام، كما أوضحت آلية وطريقة احتساب هذه الساعات الإضافية، وأوضحت الموارد البشرية، من خلال بوابة الثقافة العمالية بالموقع الإلكتروني للوزارة، أنه وفقًا للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي.

الداخلية تنفيذ حُكم القصاص في قاتل امرأة بـ«سكين» في جدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ما أقدم عز السيد عطية محمد (مصري الجنسية) على قتل أماني حسني الدرملي محمدين (مصرية الجنسية)، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاتها، كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، قبل تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في الجاني، اليوم، بجدة.

3 جهات حكومية تتلف 5 ملايين مادة مخالفة لـ«الملكية الفكرية»

قامت هيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإتلاف خمسة ملايين مادة مخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، وذلك خلال عام 2020م، وذكرت وزارة الإعلام -عبر تويتر- أنه تم إتلاف مليوني سلعة من السلع التجارية المقلدة، وثلاثة ملايين مصنف متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

تنويه من وزارة التعليم لمنسوبيها: سارعوا بالتطعيم قبل 22 ذو القعدة

أكدت وزارة التعليم، في بيان رسمي لمنسوبيها، على سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

تنبيهات سعودية تحذر من مستويات خطورة كورونا عالميًّا خلال السفر

أطلقت هيئة الصحة العامة تنبيهات وتوصيات السفر الاسترشادية؛ حيث توضح مستويات الخطورة للوضع الوبائي العالمي بخصوص انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وقال الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة عبر موقع «تويتر»: «تنبيهات وتوصيات السفر الاسترشادية للوضع الوبائي عالميًّا.. اضغط هنا».

اكتشاف علمي سعودي يسرع تشخيص الفيروس المسبب لأعراض كورونا

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توصل مجموعة من الباحثين بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بالجامعة، إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا، وذكرت الجامعة -عبر تويتر- أن الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية، موضحة أنه تم نشر ورقتين علميتين في مجلات علمية عالمية مرموقة.

هيئة الطيران المدني: حالات لا تطبق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين

أوضحت هيئة الطيران المدني الحالات التي لا تطبّق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة، وقال الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني عبر موقع «تويتر»: «المحصّن لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة».

الأحوال المدنية: شرطان لاحتفاظ المواطن ببطاقة «الهوية القديمة»

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن للمواطن الاحتفاظ ببطاقة الهوية القديمة، بشرطين: التعويض عنها ببطاقة جديدة، وتخريمها لضمان عدم استخدامها مجددًا، وذكرت الأحوال المدنية -عبر تويتر- أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ بالوثائق القديمة مثل بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، عند التعويض عنها.

«الزعاق» يحدد بدء موسم «مربعانية القيظ» وهبوب رياح السموم

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد أسبوعين تدخل علينا مربعانية القيظ، وقال الزعاق -عبر حسابه على تويتر- إننا ما زلنا في موسم الكنة، وبعد أسبوعين تقريبًا (22 شوال 1442/3 يونيو 2021) تدخل علينا مربعانية القيظ، وأضاف الزعاق أنه خلال هذه الأيام نبدأ نحس بهبوب رياح السموم وتُطِل درجات الحرارة الأربعينية على أغلب المناطق

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