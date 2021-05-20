إلزام وكالات السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوي العملاء

ألزمت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوي العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك؛ حيث سيتم استبدال خدمة المستهلك التي تبدأ بـ9200 إلى الرقم المجاني (800).

يأتي ذلك حرصًا من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وتأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى من مبادرة وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوي أو خدمات ما بعد البيع، وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى وهي وكالات السيارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك على أن تشمل المرحلة الثانية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، بقية الأنشطة التجارية.