إنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي».. وزارة التعليم تنوه بـ5 إجراءات

أعلنت وزارة التعليم إنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي»، وذلك تمهيدًا لإنهاء العام الدراسي الجاري، وذلك بعد تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442هـ، للطلاب والطالبات.

ونشرت الوزارة بيانًا رسميًا بالإجراءات والتي جاءت كالآتي:

- إنهاء أعمال المدارس على منصة مدرستي وفقًا للتقويم الدراسي المعلن عنه.

- الاحتفاظ بنسخة من الإحصاءات والبيانات والأنشطة الخاصة بالعام الدراسي 1442هـ لدى إدارة المدرسة.

- إنهاء الرفع بمشاركات مسابقة «مدرستي تبرمج» على المنصة المعتمدة لقادة المدارس لرفع المشاركات.

- رفع تقرير شامل عن التحديات والإيجابيات والممارسات المثلى في تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي.

- تكريم المدارس المميزة والمعلمين ممن أبرز تميزًا خلال تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

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