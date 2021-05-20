الجوازات السعودية: تسجيل بصمة المقيم والتابعين له شرط لتنفيذ خدماته

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تسجيل البصمة للمقيم والتابعين له شرط لتنفذ خدمات الجوازات.

وذكرت الجوازات -عبر حسابها على تويتر-: «أخي المقيم: تسجيل بصماتك والتابعين لك شرط أساسي لتنفيذ خدمات الجوازات».

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات أنه لا يمكن نقل معلومات جواز السفر والمستفيد موجود خارج المملكة.

وأضافت الجوازات أنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

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