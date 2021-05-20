1330 إصابة جديدة بكورونا و1055 حالة تعافي خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1330) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالات وفيات ، وتسجيل (1055) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (421,726) حالة ولله الحمد.

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