وفوضت الوزارة أمانات المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار في نطاق إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها، على أن تبدأ كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد التحقق من استكمال منشآت التدريب الأهلية والمراكز التنفيذية للاختبار لمتطلبات البرنامج (التراخيص.. التجهيزات)، الواردة بدليل البرنامج، كما تعد الأمانة تقارير دورية كل شهرين، بمشاركة الاستشاري للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات، وما بقي، مع خطة استكمال تنفيذ البرنامج على مستوى الأمانة.
وتهدف الوزارة من خلال تطبيق برنامج التثقيف الصحي إلى تدريب وتثقيف العاملين على التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للحد من حوادث التسمم الغذائي، والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، تحت إشراف مباشر من الوزارة على البرنامج، والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، فيما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.
كانت هذه تفاصيل خبر الحقيل يصادق على انفراد «دوت الخليج»
ربط الشهادة الصحية بالتثقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.