الحقيل يصادق على انفراد «دوت الخليج» ربط الشهادة الصحية بالتثقيف

التثقيف شرط إصدار الشهادة الصحية

صادق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على الخبر الذي انفردت به «دوت الخليج» في عددها بتاريخ 12 مايو الجاري بعنوان «»، حيث أصدر قرارا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين باجتياز اختبار التثقيف الصحي بالمراكز التنفيذية للاختبار بالمملكة وفق برنامج التثقيف الصحي، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية، وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بعدة لغات مختلفة حسب جنسية العامل ويغطى الانشطة المستهدفة.

وفوضت الوزارة أمانات المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار في نطاق إشراف الأمانة والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها، على أن تبدأ كل أمانة بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد التحقق من استكمال منشآت التدريب الأهلية والمراكز التنفيذية للاختبار لمتطلبات البرنامج (التراخيص.. التجهيزات)، الواردة بدليل البرنامج، كما تعد الأمانة تقارير دورية كل شهرين، بمشاركة الاستشاري للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات، وما بقي، مع خطة استكمال تنفيذ البرنامج على مستوى الأمانة.

وتهدف الوزارة من خلال تطبيق برنامج التثقيف الصحي إلى تدريب وتثقيف العاملين على التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للحد من حوادث التسمم الغذائي، والتأكد من تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، تحت إشراف مباشر من الوزارة على البرنامج، والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، فيما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.