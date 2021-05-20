السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 6 مناطق

المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعيقمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 103 أيام 1240 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي أعيد فتحها 6 بمنطقة مكة المكرمة، و4 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدين بمنطقة جازان، ومسجد في كل من الشرقية والحدود الشمالية.

وبينت أن تلك الإجراءات اتخذت من أجل الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.