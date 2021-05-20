شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية لليونان بلقاء رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، زيارته الرسمية إلى اليونان بلقاء رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لدولة رئيس الوزراء اليوناني.

وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها سموه مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان سموه قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس من بينهم وزير الثقافة والرياضة، ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.