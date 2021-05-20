شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي : نقف مع المملكة في كل إجراءاتها لحماية أمنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بالمملكة.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، تأكيد وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها.