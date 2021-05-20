جامعة الملك خالد تعلن تحويل أكثر من 1200 طالب وطالبة بين الكليات والأقسام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد نتائج التحويل الداخلي، بين تخصصات الجامعة المختلفة، وذلك بعد استقبال أكثر من 3546 طلب تحويل، تمت عمليات المفاضلة بينها والفرز إلكترونيًّا.

التحويل الداخلي في جامعة الملك خالد

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه تم تنفيذ أكثر من 1200 طلب تحويل، مؤكدًا حرص والتزام العمادة بمبدأ العدالة والشفافية في عمليات التحويل التي تمت على أسس ومحددات أبرزها اعتماد عمليات التحويل على المعدلات الأعلى نسبةً وعدد المقاعد المتاحة التي حددتها الأقسام بالجامعة بما يضمن حقوق جميع المتقدمين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما أكد القرني حرص العمادة على خدمة المراجعين عن بعُد؛ وذلك من خلال خدمات (أكاديميا – تواصل – تواصل مع عمادة القبول والتسجيل)، لافتًا إلى أنه يتعذر استقبال المراجعين في العمادة خلال هذه الفترة، وذلك تطبيقًا للاحترازات الصحية المتبعة للحفاظ على سلامة الجميع.

شارك الخبر