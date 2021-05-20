مجلس الشورى يحسم قراره في مشروع الانضباط الوظيفي يوم الاثنين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك, حيث يستعرض خلالها عدداً من الموضوعات لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها تحت القبة.

جدول أعمال مجلس الشورى

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين المقبل تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه, حيث أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيداً لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه.

وفي ذات الجلسة يناقش مجلس الشورى تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي1441/ 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً للمناقشة، إذ جاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد.

تقرير لجنة الثقافة

ويناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/1442هـ حيث أتمت اللجنة دراسة تقرير مجمع الملك عبدالعزيز، وقدمت عليه عدد من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش والمداولة.

إلى ذلك يبحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بعد دراسة اللجنة للتقرير وتقديمها عدد من التوصيات عليه.

وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة , وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة , وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , فيما دعت في الوقت نفسه المجلس إلى التوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة.

فيما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/1442هـ.

كما أدرج مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/1442هـ.

توصيات لجنة الشؤون الإسلامية

وفي سياق أعمال الجلسة العادية الثلاثين من السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الأربعاء المقبل يحسم المجلس قراره بالتصويت على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد استماع المجلس لتقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/1442هـ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس.

وجاء من أبرز توصيات اللجنة التأكيد على الهيئة العامة للعقار بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بعد ذلك يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/1442هـ, حيث أدرجت اللجنة تقريرها بعدد من التوصيات من أبرزها مطالبة المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة.

وفي ذات الجلسة يطرح المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/1442هـ للمناقشة, وذلك بعد أتمت اللجنة دراسته, حيث تضمن تقريرها عدد من التوصيات أكدت في أبرزها بأن على هيئة الهلال الأحمر السعودي التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من مسارات النقل العام لمرور مركبات الإسعاف في المدن وخصوصاً في موسم الحج.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، وتقرير آخر للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية عن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية الراديوية (2019م).

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