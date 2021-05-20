الخارجية المصرية: يجب الالتفاف حول المبادرة السعودية لحل أزمة اليمن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة الالتفاف حول المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، للدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، لبحث مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز دعم مصر لليمن الشقيق للخروج من محنته الحالية

موقف مصر تجاه اليمن

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري جدَّد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدُّ أحد ركائز الأمن القومي العربي، مع التشديد على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها، وعلى نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق.