شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح تأثير الدراسات السريرية على ‏الصحة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الدراسات السريرية جزء ‏من الأبحاث الطبية التي تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف ‏حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق علاجية ‏جديدة، أو تقليل فرص تطور المرض، بالإضافة للتأكد من ‏سلامة الدواء وفعاليته.‏

وأوضحت الغذاء والدواء أن هذ الدراسات تخضع لإشرافها، فهي المسؤولة ‏عن حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، والتأكد من جودة ودقة البيانات ‏الصادرة عن هذه الدراسات.‏

كما تشرف الهيئة على التأكد من إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية ‏المسجلة، وكذلك متابعة التزام الباحثين والجهات البحثية بجميع ‏البروتوكولات، بالإضافة لمسؤوليتها عن تفتيش أماكن العمل.‏