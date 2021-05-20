شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح تأثير الدراسات السريرية على الصحة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الدراسات السريرية جزء من الأبحاث الطبية التي تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق علاجية جديدة، أو تقليل فرص تطور المرض، بالإضافة للتأكد من سلامة الدواء وفعاليته.
وأوضحت الغذاء والدواء أن هذ الدراسات تخضع لإشرافها، فهي المسؤولة عن حماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، والتأكد من جودة ودقة البيانات الصادرة عن هذه الدراسات.
كما تشرف الهيئة على التأكد من إنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية المسجلة، وكذلك متابعة التزام الباحثين والجهات البحثية بجميع البروتوكولات، بالإضافة لمسؤوليتها عن تفتيش أماكن العمل.