شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وجه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بدراسة حالة مطعم "بيت الشواء" بالخبر، وتقديم الدعم والمساندة له.

وكان المطعم قد تعرض لحادث حريق أول أيام عيد الفطر المبارك ونتج عنه وفاة أحد العاملين وإصابة 7 وتلف في الموقع.

وشمل التوجيه تقديم كامل الدعم والمساندة والعمل على إعادة ترميم المطعم وعودته إلى ممارسة نشاطه مرة أُخرى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عن شكره وتقديره لنائب أمير الشرقية على توجيه سموه للغرفة بدراسة حالة المطعم المتضرر وتقديم الدعم والمساندة له.