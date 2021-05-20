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وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقة تاريخية تبرز دور المملكة في تأسيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وترجع عمر الوثيقة إلى 47 عاماً، وتضمنت مرسـوماً ملكياً موقعاً مـن الملك فـيصل بن عـبدالعزيز بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المصرف.

يجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير قد كشف خلال كلمته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في باريس أمس عن الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في أفريقيا، من خلال أنشطة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها 15 مليار ريال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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