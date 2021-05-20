شكرا لمتابعة خبر عن وثيقة عمرها 47 عاماً تبرز دعم المملكة للتنمية في أفريقيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقة تاريخية تبرز دور المملكة في تأسيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وترجع عمر الوثيقة إلى 47 عاماً، وتضمنت مرسـوماً ملكياً موقعاً مـن الملك فـيصل بن عـبدالعزيز بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء المصرف.

يجدر الإشارة إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد كشف خلال كلمته في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في باريس أمس عن الدور الريادي للمملكة في دفع عجلة التنمية في أفريقيا، من خلال أنشطة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة التي تبلغ قيمتها 15 مليار ريال.