شكرا لمتابعة خبر عن بدء استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن إطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800) ووكالات السيارات المرحلة الأولى

ويأتي ذلك حرصاً على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية.

وأكدت الوزارة على أن ذلك الاستبدال سيكون دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية ، موضحة أن وكالات السيارات المرحلة الأولى حيث سيكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر