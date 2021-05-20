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بدء استبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني 800

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن إطلاق مبادرة قيام المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800) ووكالات السيارات المرحلة الأولى

ويأتي ذلك حرصاً على حماية المستهلك وتسهيل الخدمات المقدمة له وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية.

وأكدت الوزارة على أن ذلك الاستبدال سيكون دون أن يدفع المستهلك أي رسوم مالية ، موضحة أن وكالات السيارات المرحلة الأولى حيث سيكون التطبيق بعد إجازة عيد الفطر

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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