شكرا لمتابعة خبر عن التعليم لمنسوبيها: سارعوا في الحصول على لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

شددت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة أنه اعتباراً من ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق الأول من أغسطس ٢٠٢١م ؛ سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق توكلنا، حيث سيكون ذلك شرطاً أساسياً للدخول إلى جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأضافت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها بضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفيروس، موضحة أن مواعيد الحصول علي اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من ٥٨٧ موقعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة.