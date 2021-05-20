شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي.

وأشار إلى أن الوزارة ستشرف على البرنامج والأمانات ستشرف على المراكز التنفيذية للاختبار في حين تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشئات التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

وأكد على أنه سيتم ربط إصدارة الشهادة الصحية للعاملية باجتياز اختبار التثقيف الصحي، وتفويض أمناء المناطق لإطلاق الخدمة.

وأضاف أنه سيتم البدء في تفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العالمل اختبار التثقيف الصحي.