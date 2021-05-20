تنويه من وزارة التعليم لمنسوبيها: سارعوا بالتطعيم قبل 22 ذو الحجة

شددت وزارة التعليم، في بيان رسمي، على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من 22/12/1442هـ الموافق الأول من أغسطس 2021/ سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق «توكلنا» حيث سيكون ذلك شرطًا أساسيًا للدخول إلى جميع الجهات التعبة للوزارة.

وأكدت الوزارة أن جميع الجماعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها تلتزم بتلك الضوابط والتعليمات، لمكافحة فيروس كورونا وانتشاره، موضحة أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعًا في جميع مناطق المملكة.

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