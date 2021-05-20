قرار رسمي بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على منسوبي منشآت الغذاء والصحة العامة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الخميس، قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: "الوزير أ.ماجد الحقيل يصدر قرارًا بتطبيق برنامج التثقيف الصحي على العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة من خلال ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز اختبار التثقيف الصحي".

وأوضحت الوزارة أن القطاعات المستهدفة منشآت الغذاء ومنشآت الصحة العامة لرفع مستوى الوعي لدى العاملين بها واتباع أسلوب الرقابة الذاتية وتجنب الممارسات الصحية الخاطئة، وسيقدم البرنامج بعدة لغات مختلفة حسب جنسية العامل، وغطى الأنشطة المستهدفة.

وفيما يتعلق بالإشراف على البرنامج نوهت الوزارة إلى أنها ستشرف على البرنامج، والأمانات على المراكز التنفيذية للاختبار، بينما تشرف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفروعها على منشآت التدريب الأهلية المشاركة في عملية التثقيف.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الإجراءات المطبقة تشمل:

ــ ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي.

ــ تفويض أمناء المناطق أو من ينوب عنهم بإطلاق الخدمة والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار.

ــ البدء بتفعيل ربط إصدار الشهادة الصحية باجتياز العامل اختبار التثقيف الصحي بعد استكمال منشآت التدريب والمراكز التنفيذية لمتطلبات البرنامج ( التراخيص.. التجهيزات ) .

ــ إعداد تقارير دورية (كل شهرين) للرفع بما تم إنجازه على مستوى الأمانات والبلديات في المحافظات.

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