3 جهات حكومية تتلف 5 ملايين مادة مخالفة لـ«الملكية الفكرية»

قامت هيئة الملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الإعلام وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإتلاف خمسة ملايين مادة مخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، وذلك خلال عام 2020م.

وذكرت وزارة الإعلام -عبر تويتر- أنه تم إتلاف مليوني سلعة من السلع التجارية المقلدة، وثلاثة ملايين مصنف متعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأشارت وزارة الإعلام إلى أنه وفقًا لأرقام هيئة الملكية الفكرية، فإنه تم ضبط (11620) مادة مخالفة في خمسة مدن خلال 2020م، وإصدار (119) قرارًا في مخالفات أحكام نظام حماية حقوق المؤلف.

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