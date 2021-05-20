الداخلية تنفيذ حُكم القصاص في قاتل امرأة بـ«سكين» في جدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد ما أقدم عز السيد عطية محمد (مصري الجنسية) على قتل أماني حسني الدرملي محمدين (مصرية الجنسية)، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات ما أدى إلى وفاتها.

كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، قبل تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في الجاني، اليوم، بجدة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.