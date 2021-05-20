14 حقًّا لـ«أطفال الأحداث» عند الضبط والتوقيف والتحقيق

أوضحت هيئة حقوق الإنسان حقوق أطفال الأحداث عند القبض والتوقيف والتحقيق، كما أوضحت الهيئة أن الأحداث هم كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشر من عمره.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن حقوق الأحداث تتمثل في:

- إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتقد عليها سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.

- تخصص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة.

- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.

- يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.

- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.

- يودع رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدّ محضرًا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.

- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.

- يجب عند القبض على الحدث أن يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي (أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.. حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة).

- إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحًا إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.

- يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.

- عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.

- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية.

- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق مع في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.

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