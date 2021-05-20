صرحت الجهات المختصة بأنه تم ضبط 200 شخص في تجمعين مخالفين للإجراءات الاحترازية حيث أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة صامطة بجازان ضبطت 70 شخصًا في أحد المنازل بقرية الدغارير، كما صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت 130 شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 200 شخص في تجمعين مخالفين للإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.