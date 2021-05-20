التعليم: التطعيم شرط دخول منسوبيها بعد 22 ذي الحجة



أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس ⁧‫ كورونا ‬⁩ قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

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