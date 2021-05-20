إجراءات واشتراطات السفر إلى السعودية.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي عن إجراءات واشتراطات السفر للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية.



وأوضحت الهيئة عبر حسابها بتويتر، أن المملكة تفرض حجرا صحيا على جميع القادمين إليها من الخارج من "غير المحصنين" على نفقتهم الخاصة.

ويكون الحجر المؤسسي في مرفق إيواء سياحي مؤهل ومرخص من قبل وزارة السياحة في مدينة الوصول للقادمين، ومدته 7 أيام من الدول المسموح لها، يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي، وتنتهي مدته لمن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية، مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة بدءا من اليوم الثامن.

ويشترط على المسافر القادم إلى المملكة أن يحمل جواز سفر ساري المدة (بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج).

ويستثنى من عمل فحصين (PCR) للقادمين من خارج المملكة، جميع من هم دون سن الثامنة.

ويعاد كل من لا يستوفي الشروط.