السعودية | هيئة السياحة تُبرم اتفاقيات وشراكات عالمية خلال مشاركتها بمعرض السفر العربي

نجحت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع أكثر من 20 شريكًا من القطاع الخاص والوجهات السياحية في المملكة خلال مشاركتها في في معرض “سوق السفر العربي” الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 وحتى 19 مايو الجاري، وتمكنت من تسليط الأضواء على السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية القادمة على مستوى العالم بمقوماتها الهائلة من الكنوز السياحية والفرص الاستثمارية، من إجراء ما يقارب من 900 اجتماع ثنائي خلال أيام المعرض وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات النوعية مع كبرى الشركات المرموقة إقليمياً وعالمياً.

وتتزامن هذه المشاركة مع استعدادات المملكة لفتح أبوابها مجدداً للسياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بالوجهات والمعالم والتجارب السياحية الممتعة والشيقة والآمنة، بالإضافة إلى ما شهده جناح المملكة من حضور مبهر لأبرز المشروعات السياحية الكبرى والوجهات والمواقع والتجارب؛ تجسدت عبر تقديم تجارب تفاعلية لزوار المعرض تعكس ما تملكه السعودية من أصالة وترحاب وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي.

وشهد الجناح السعودي توقيع الهيئة السعودية للسياحة للعديد من الاتفاقيات والشراكات النوعية الهامة، برز منها توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة السفر الهندية الرائدة على شبكة الإنترنت (TBO) للترويج والتعريف بالوجهات السياحية السعودية عبر منصاتها، كما جرى توقيع اتفاقية تسويق مشتركة مع شركة (Hotelbeds) الرائدة عالمياً والتي تضم أكثر من 180 ألف وكالة سياحية.

كما تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات بين شركات سعودية وعالمية في مجالات متنوعة، حيث جرى إعلان الشراكة الإستراتيجية بين شركة خدمات السفر الإقليمية (مجموعة سيرا) مع المنصة العالمية للحجز عبر الإنترنت (KLook) لإنشاء منصة حجز رقمية شاملة لمقدمي خدمات السياحة السعودية، بالإضافة للإعلان عن إنشاء سبعة فنادق على الأقل حول المملكة عبر اتفاقية تطوير بين شركة الفنادق العالمية (IHG) وشركة (RIVA) للتطوير، واتفاقية بين الخطوط الجوية العربية السعودية والاتحاد للطيران تسمح لأعضاء برامج الولاء لكلا الجهتين بكسب واستبدال الأميال.

وشملت الاتفاقيات الإعلان عن مشروع توسعة فندق كراون بلازا قصر الرياض وفندق ماريوت مطار الرياض عبر شركة دور للضيافة، وتم إطلاق شركة GoZahid كعلامة تجارية جديدة في مجال تنظيم الرحلات من قبل مجموعة الزاهد، وكذلك إطلاق حزمة من الباقات الجديدة من وكالة السفريات الخليجية (Aviareps) للانطلاق في تجارب سياحية ممتعة وشيقة نحو محافظة العلا بكنوزها الطبيعية والتراثية والثقافية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين: لقد شكل هذا الحدث الهام فرصة ثمينة جداً في توقيت رائع، عبر الالتقاء مع رواد صناعة السياحة في العالم لإظهار وتقديم الوجه المشرق لحاضر ومستقبل السياحة في المملكة، وما تحمله من كنوز سياحية هائلة وفرص استثمارية واعدة ونمو متسارع وتطلعات وطموحات لا حدود لها؛ تتناغم مع رؤية المملكة 2030″.