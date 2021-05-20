شكرا لقرائتكم خبر عن ضبطت 130 شخصاً مخالفين للإحترازات بإحدى الاستراحات في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة ، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.