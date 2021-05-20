شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لمقيم قتل سيدة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حُكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ، بالجاني

عز السيد عطيه محمد – مصري الجنسية، لقيامه بقتل أماني حسني الدرملي محمدين - مصرية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على الجاني ر وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً , وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ..