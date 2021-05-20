شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافتين و (3) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية والباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.