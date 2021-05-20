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وزارة التعليم لمنسوبيها: سارعوا بأخذ لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة لدخول المنشآت التعليمية

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شكرا لقرائتكم وزارة التعليم لمنسوبيها: سارعوا بأخذ لقاح قبل 22 ذي الحجة لدخول المنشآت التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

وزارة التعليم لمنسوبيها: سارعوا بأخذ لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة لدخول المنشآت التعليمية

لضمان صحة وسلامة الجميع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

يذكر أن وزارة الصجة كانت قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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