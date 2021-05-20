وزارة التعليم لمنسوبيها: سارعوا بأخذ لقاح كورونا قبل 22 ذي الحجة لدخول المنشآت التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم على منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل 22/ 12/ 1442هـ؛ كشرط للدخول إلى منشآتها التعليمية، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.

يذكر أن وزارة الصجة كانت قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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