الطيران المدني : المحصن لا تُطبق عليه الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها على تويتر أن المحصن لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وأوضحت الهيئة أن كل من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا هو من أكمل جرعات لقاح فايروس كورونا أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأضاف الطيران المدني أنه بالنسبة لغير متابعات الخليج 365 والمقيم أن المحصن يكون من أكمل 14 يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية مع إكمال التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم إلى المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.

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