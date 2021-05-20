السعودية | وزير المالية: مناقشات لفتح فروع لبنوك سعودية بالسودان

شكرا لقرائتكم وزير المالية: مناقشات لفتح فروع لبنوك سعودية بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إنه ناقش مع محافظ البنك المركزي السعودي المتعلقة بإمكانية فتح فروع لبنوك سعودية بالسودان لتسهيل تنقل رؤوس الأموال بين البلدين، بالإضافة لتسهيل عمليات تحويلات المغتربين السودانيين.

وأكد الجدعان، تعهد السعودية بالعمل المشترك مع السودان في مفاوضات معالجة ديون السودان مع الدول خارج نادي باريس وهي الصين، والكويت، والإمارات واليابان، وأن الرغبة الأساسية ستظل هي إعفاء الدين بالكامل وليس تخفيفه.

وقال وزير المالية السعودي، إنه سيعمل شخصيا مع كريستالينا جيورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي في اتجاه تسهيل عملية الهيبيك ومساعدة السودان بأكبر قدر ممكن في معالجة ملف الديون عند وصوله نقطة القرار الشهر المقبل، نقلاً عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في باريس بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، عبر فيه رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة السودانية الكبير للدعم المستمر الذي ظلت تقدمه قيادة المملكة للبلاد خلال الفترة الماضية.

وفي إطار متابعة مخرجات زيارة رئيس الوزراء السوداني للمملكة ولقائه بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، كشف وزير المالية السعودي تكوين لجنة برئاسته بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاتخاذ خطوات عملية مباشرة ناحية الشركة الاستثمارية المشتركة بين البلدين والتي أُعلن عن قيمتها في وقته بـ 3 مليارات دولار.

وطلب الوزير من الجانب السوداني تكوين لجنة سودانية مقابلة لزيارة السعودية في أقرب فرصة للبدء في الخطوات العملية، بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.