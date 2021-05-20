شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني: المحصّن لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الطيران المدني أن المحصن لا تطبق عليه الإجراءات الإحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وأشارت إلى أن المحصن هو كل من تظهر حالته في تطبيق توكلنا من اكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى والمتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأضافت اما الحالة لغير المواطن والمقيم هو من اكمل 14 يوما منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم مع تقديم ما يثبت ذلك 'فق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.