شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من الأميرة هيفاء آل سعود للراغبين بالعمل في السياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وجهت الأميرة هيفاء آل سعود نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار للعربية رسالة للشباب السعودي الراغبين في العمل في قطاع السياحة. وجهت الأميرة هيفاء آل سعود نائب وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار للعربية رسالة للشباب السعودي الراغبين في العمل في قطاع السياحة. وقالت الأميرة أن لديهم الممكنات التي تمكنهم من العمل في هذا القطاع. مشيرة إلى أنه يعد قطاع المستقبل وتابعت موجهة حديثها للشباب :"انتم وجه المملكة وأول نقطة التقاء بالإجنبي وتعريفه بالثقافة السعودية". وأضافت : الفرص موجودة فإعداد الغرف والاستثمارات التي سيعمل بها هم شباب وبنات السعودية