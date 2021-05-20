شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "الحياني" و "الغامدي" يتابعان استعدادات تجهيز سوق خميس البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابراهيم عسيري (صدى):

وقف رئيس مركز بحرابوسكينة الاستاذ سعد يحيى الحياني ورئيس بلدية بحرابوسكينة المهندس نايف الغامدي على استعدادات وتجهيز السوق الاسبوعي المسمى بسوق (خميس البحر) بمقره الجديد فجر اليوم الخميس في أحد المواقع المخصصة لسوق المواشي والنفع العام بالمركز من خضار وفواكه ومنتجات الحبوب والسمسم والعسل والسمن البلدي ولحوم واسماك وأصحاب الحنيذ والاسر المنتجة.

وقد أكد رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي ، على أهمية أخذ مسافات كافية بين مرتادي السوق من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واستخدام الكمامات والمعقمات.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على جميع الباعة على عدم إنزال المواشي إلى وسط السوق والاكتفاء ببقاء المواشي في صناديق المركبات، منوهًا بتواجد عدد من مراقبي البلدية في السوق بشكل يومي لمراقبة السوق وتنظيمه.

كما نوه على المسلخ في الاستعداد التام من حيث عدد الجزارين لتخفيف التزاحم وخدمة المواطنين بشكل أسرع.