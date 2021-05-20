شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح معاني 9 هاشتاقات أطلقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصت منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية "أبشر"، على توضيح معاني 9 هاشتاقات أطلقتها عبر المنصة.

وأوضحت منصة "أبشر" أن هاشتاق " وفر وقتك" يعني اختصار الوقت والجهد بتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، وهو أول هاشتاق أطلقته المنصة.

وأشارت إلى أن هاشتاق أبشر وأنت بالبيت معناه تنفيذ الخدمات من أي مكان، وكان عنوان الحملة التوعوية للمنصة خلال الجائحة، في حين يعني " أبشر معكم " "نسمع لكم ونقدم خدمات تواكب تطلعاتكم".

كما يعني هاشتاق" أسهل أسرع"، استحداث وأتمتة التعاملات التقليدية، و "لهم حق علينا" يعني أن المنصة لا تنسى واجبها تجاه جميع فئات المجتمع، و"تحدي أبشر" تمكين الشباب من الإبداع والابتكار في تطوير خدمات المستقبل.

وأضافت أن "فرجت مع أبشر" يعني التآخي والتكاتف بين أفراد المجتمع، ويعني " أبشر مع أبشر " أن خدمات إلكترونية يُعتمد عليها، و"أبشر يا وطن" تعني نعمل لتحقيق رؤية طموحة.