شكرا لمتابعة خبر عن عيادات تطمن بصحة الباحة تستقبل اكثر من 82 الف مراجع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أصدرت صحة الباحة تقرير لأهم أرقامها خلال الاسبوع المنصرم حيث اوضح التقرير ان اقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة أستقبلت 4819 مراجع بينما بلغ عدد مراجعي العيادات 4511 مراجع وتم خلال الاسبوع كذلك اجراء 153 عملية فيما بلغ عدد المنومين 1238 مريض .

واوضح التقرير عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ 82858 مستفيد منذ بدء العمل فيها وحتى نهاية الأسبوع المنصرم ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة .

حيث ان عيادات تطمن مخصصة للمراجعين الذين يشتكون من اعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة او السعال او ضيق في التنفس وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة.