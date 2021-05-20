«إيقاف الخدمات» لا يمنع إصدار وتجديد الهوية أو إضافة الزوجة والأبناء

قالت الأحوال المدنية إن صاحب الخدمات الموقوفة يمكنه إنجاز أي إجراء في المكاتب التابعة لها، مثل إصدار بطاقة الهوية أو إضافة الزوجة والأبناء.

ذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية عبر تويتر (ردًا على استفسار بهذا الخصوص)، أنه «بإمكان من كانت خدماته موقوفة أن يحجز موعد ويراجع أي مكتب لإنجاز أي إجراء يخصه».

وقال المواطن في استفساره: هل بإمكاني تجديد الهوية الوطنية على الرغم من إيقاف الخدمات؟

وأوضحت الأحوال المدنية أن إيقاف الخدمات لا يمنع من عمل الأشياء التالية التالي: إضافة الأبناء واستخراج شهادة ميلاد لهم، وإضافة الزوجة، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن الجهة الرسمية التي أدرجت السجل المدني على نظام إيقاف الخدمات، هي الجهة المعنية برفع إيقاف الخدمات.

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