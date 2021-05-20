هيئة الطيران المدني: حالات لا تطبق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين

أوضحت هيئة الطيران المدني الحالات التي لا تطبّق عليها الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الطيران المدني عبر موقع «تويتر»: «المحصّن لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة».

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن المحصن سواء مواطن أو مقيم، هو كل من تظهر حاله (محصن) في تطبيق «توكلنا»، مشيرة إلى أن المحصنين هم (من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى، المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 أشهر).

أما لغير المواطن والمقيم، فهو من أكمل 14 يومًا منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا (بأحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة) مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة.

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