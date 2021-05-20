«تنبيهات الأرصاد»: أجواء متربة بمكة.. وأمطار رعدية على عسير والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، في منطقة مكة المكرمة تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه يشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ونبّه المركز الوطني إلى أمطار رعدية على منطقة عسير تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (أبها – المجاردة – النماص – بارق- بلقرن – تنومة- خميس مشيط – رجال ألمع - محايل)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه أيضًا إلى أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد)، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة، كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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