اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي صوب جنوب السعودية

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية أنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية تجاه جازان جنوب المملكة.



وأضاف التحالف أن عملية الاعتراض تمت قبل دخول الطائرة إلى الأجواء السعودية.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة بعرض الحائط مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.