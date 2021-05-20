شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20
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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان
المليشيا الإرهابية تواصل محاولات استهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
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