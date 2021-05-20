اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

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