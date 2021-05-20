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اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان

المليشيا الإرهابية تواصل محاولات استهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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