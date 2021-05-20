انخفاض خسائر تبوك الزراعية 9% من رأس المال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية “تبوك الزراعية” عن انخفاض خسائرها المتراكمة من نحو 90.03 مليون ريال إلى 22.01 مليون ريال ما يعادل 9% من رأس المال كما في المركز المالي الموحد غير المدقق في 3 مايو 2021.

إعادة هيكلة:

وقالت تبوك الزراعية في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إنها قامت بإعادة هيكلة حقوق المساهمين في الشركة بإطفاء مبلغ نحو 68.02 مليون ريال من الخسائر المتراكمة من خلال استخدام الاحتياطي القانوني كاملاً، لتنخفض نسبة الخسائر إلى رأس المال من 35.8% إلى 9%.

وأضافت أنه لن يكون لتخفيض الاحتياطي النظامي تأثير على السيولة النقدية للشركة، بالإضافة أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والتزامات الشركة.

زيادة رأس مال الشركة:

ووافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال أبريل الماضي، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية ليصبح بعد الزيادة 391.7 مليون ريال، مقارنة مع 241.7 مليون ريال قبل الزيادة، بزيادة قيمتها 150 مليون ريال.

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