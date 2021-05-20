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جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-20

جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي 

وفق عدد من الآليات والإجراءات الاحترازية
جامعة حائل تعلن آلية وضوابط الدراسة في الفصل الصيفي 

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة حائل عن آلية بدء سير الدراسة العملية الأكاديمية خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 1442 هـ، وفق عدد من الآليات والإجراءات الاحترازية المتبعة، حفاظاً على سلامة الجميع.

آلية التدريس: 

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري أن التدريس سيكون – عن بُعد – للمقررات النظرية والأجزاء النظرية من المقررات العملية والتدريبية وما يتعلق بها من تكليفات وأنشطة، وذلك من خلال نظام إدارة التعليم الإلكتروني “البلاك بورد”، فيما ستكون حضورياً لدراسة المقررات العملية والاختبارات نصف الفصلية والنهائية، مؤكداً للجميع ضرورة أخذ لقاح فيروس ، وتحميل تطبيق “توكلنا”.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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