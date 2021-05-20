السعودية | التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه جازان

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه جازان.

وقال التحالف إن المليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف: "نتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الاعتداءات الارهابية".

ومنذ نحو الأسبوع، أعلن التحالف اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

عنصر من ميليشيا الحوثي باليمن

وأكد التحالف نجاحه في "إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية".

وشدد على أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراع الشعائر الدينية، وتنافي أيضا الأعراف الدولية".

وقبلها بيوم، أحبط التحالف هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مرارا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الملاحة الدولية.