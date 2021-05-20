شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا: الإجراءات الاحترازية للقادمين من السفر لا تطبق في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا، أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر، لا تطبق على القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في التطبيق.

وأشار تطبيق توكلنا إلى أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” أخضر غامق، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضاف أن “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة.