اخبار السعوديه

باحثون يتوصلون لأداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن باحثون يتوصلون لأداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تمكن مجموعة من الباحثين، بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من التوصل إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض .

وأوضحت الجامعة أنه تم نشر ورقتين علميتين بشأنها في مجلات علمية عالمية مرموقة، مؤكدة أن هذه الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية.

وأشارت إلى أن الاكتشاف حصل على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ مبينة أن هذا المشروع البحثي يعد أحد مشاريع التمويل المؤسسي الممول من وزارة التعليم، كما يعد إحدى التقنيات البحثية الواعدة التي من الممكن تسويقها كأحد أهم المنتجات البحثية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا