شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق منصة إلكترونية للوصول إلى البيانات الجمركية بسهولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن توجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتعاقد مع شركة مختصة، لتطوير وتشغيل منصة «مشاركة البيانات».

ويذكر أن المنصة تستهدف تزويد عامة الناس بإمكانية الوصول إلى البيانات الجمركية بطريقة شفافة وسهلة الاستخدام.

في حين أطلقت الهيئة العامة للجمارك مبادرة «بيانات الجمارك السعودية» حيث تهدف إلى الوصول إلى بيانات تجارية ولوجستية موثوقة، بالإضافة إلى أن تكون البيانات الأكثر دقة بالمنافذ والتجارة في متناول الجميع، وفقًا لـ " الوطن ".

وتضمن الجدول الزمني لتنفيذ مبادرة البيانات: المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية ستطلق في الربع الثالث من 2021، والمرحلة الثالثة في الربع الرابع من 2021.

وتشتمل البيانات والمعلومات التي توفرها الجمارك حاليا: السفر واستيراد المركبات وعملاء المتاجر الإلكترونية واستيراد البضائع والأغراض الشخصية والمبتعثين والسلع الممنوعة والمقيدة والإقرار الإلكتروني.

بالإضافة إلى بيانات الأعمال التي تشمل: المنافسات والتصدير والاستيراد والمخلصين الجمركيين، علاوة على برنامج التصحيح الذاتي، وضوابط دخول الشاحنات والنقل بالعبور (ترانزيت)، وشروط مطالبات استعادة الرسوم، واستثمر مع الجمارك، والتدقيق بعد الفسح، واتفاقية النقل البري الدولي (التير)، وأيضا الأنظمة واللوائح والاتفاقيات.