اكتشاف علمي سعودي يسرع تشخيص الفيروس المسبب لأعراض كورونا

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توصل مجموعة من الباحثين بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بالجامعة، إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض كورونا.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أن الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية، موضحة أنه تم نشر ورقتين علميتين في مجلات علمية عالمية مرموقة.

وأضافت الجامعة أن هذا المشروع البحثي يعد أحد مشاريع التمويل المؤسسي الممولة من وزارة التعليم والممثلة بوكالة البحث والابتكار، وقد حصل هذا الاكتشاف على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية، حيث يعد من التقنيات البحثية الواعدة والتي من الممكن تسويقها كأحد أهم المنتجات البحثية

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