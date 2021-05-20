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اكتشاف علمي سعودي يسرع تشخيص الفيروس المسبب لأعراض كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - توصل له باحثون في جامعة الإمام عبد الرحمن..

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل توصل مجموعة من الباحثين بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية بالجامعة، إلى أداة تشخيص سريعة للفيروس المسبب لأعراض .

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أن الأداة تتميز بالسرعة والدقة والكفاءة العالية للتشخيص مقارنة بالطرق التقليدية، موضحة أنه تم نشر ورقتين علميتين في مجلات علمية عالمية مرموقة.

وأضافت الجامعة أن هذا المشروع البحثي يعد أحد مشاريع التمويل المؤسسي الممولة من وزارة التعليم والممثلة بوكالة البحث والابتكار، وقد حصل هذا الاكتشاف على موافقة هيئة الغذاء والدواء ، حيث يعد من التقنيات البحثية الواعدة والتي من الممكن تسويقها كأحد أهم المنتجات البحثية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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